POL-PDLD: Verdacht der Trunkenheit im Verkehr

Kapsweyer (ots) - Am Abend des 10.04.2026 wurde durch eine Streife der Polizei Bad Bergzabern eine Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Kapsweyer durchgeführt. Hierbei wurde ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Mann Auffälligkeiten im Hinblick auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest ...

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