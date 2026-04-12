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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verdacht der Trunkenheit im Verkehr

POL-PDLD: Verdacht der Trunkenheit im Verkehr
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Edenkoben (ots)

Am Samstag, dem 11.04.2026 wurde um 15:15 Uhr ein 42-jähriger Südpfälzer in Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich im Rahmen der Kontrolle Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel des Fahrers. Daher wurde diesem die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durch einen Arzt auf der Dienststelle durchgeführt und zudem ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Waldschmitt POK
Telefon: 06323 9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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