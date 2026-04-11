Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Kapsweyer (ots)

Am Abend des 10.04.2026 wurde durch eine Streife der Polizei Bad Bergzabern eine Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Kapsweyer durchgeführt. Hierbei wurde ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Mann Auffälligkeiten im Hinblick auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest bestätigte diesen Verdacht. Im weiteren Verlauf wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

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