POL-PDLD: Verkehrskontrolle
Bad Bergzabern (ots)
In Bad Bergzabern wurde am 09.04.2026, ab 17 Uhr die Vorfahrtsregelung in der Landauer Straße/Weinstraße überwacht. Es ergaben sich insgesamt 14 Verwarnungen und ein Verstoß wegen einem nicht angelegten Sicherheitsgurt. Weiterhin war bei fünf Fahrzeugführern die Beleuchtung mangelhaft, weshalb Mängelberichte ausgestellt wurden.
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Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger
Telefon: 06343-9334-1405
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