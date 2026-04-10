POL-PDLD: Unter Cannabiseinfluss gefahren

Herxheim (ots) - Am gestrigen Mittwoch, den 08.04.2026 gegen 10:00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Gelände einer Herxheimer Firma ein Kleintransporter in Brand. Durch auslaufende Betriebsstoffe breitete sich das Feuer rasch aus und griff in der Folge auf zwei Reisebusse sowie einen Pkw über. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte ein Sachschaden von mindestens ...

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