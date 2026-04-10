POL-PDLD: Unter Cannabiseinfluss gefahren
Bad Bergzabern (ots)
Am 09.04.2026, gegen 08:30 Uhr, wurde in der Kapeller Straße ein 23-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte aus Fahrzeuginneren starker Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Zudem wies der Fahrzeugführer Merkmale auf, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Der durchgeführte Drogen-Vortest bestätigte die Verdachtsmomente. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.
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Markus Metzger
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