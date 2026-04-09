POL-PDLD: Unter Drogeneinwirkung gefahren
Bad Bergzabern (ots)
Bad Bergzabern - Am 08.04.2026, wurde gegen 11:20 Uhr, ein 58-jähriger Führer eines Elektrokleinfahrzeuges in der Weinstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmittel hindeuten festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt wurde untersagt.
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Markus Metzger
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