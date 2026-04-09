POL-PDLD: Unter Drogeneinwirkung gefahren

Knittelsheim (ots) - Am 08.04.2026 gegen 10:35 Uhr kam es in der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 21 zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Bislang unbekannte Täter stachen an dem ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug einen Reifen auf und verursachten dadurch Sachschaden. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Germersheim entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Friedrich-Ebert-Str. 5 76726 Germersheim Tel. ...

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