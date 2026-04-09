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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinwirkung gefahren

Bad Bergzabern (ots)

Bad Bergzabern - Am 08.04.2026, wurde gegen 11:20 Uhr, ein 58-jähriger Führer eines Elektrokleinfahrzeuges in der Weinstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmittel hindeuten festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger

Telefon: 06343-9334-1405
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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