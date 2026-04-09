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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

POL-PDLD: Kirrweiler - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung
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Kirrweiler (ots)

Sechs Jugendliche trafen sich gestern (08.04.2026) gegen 17:00 Uhr zum Grillen am Schlossweiher. Zum Erhitzen ihres Grillguts nutzten die Unbekannten Einweggrillschalen, welche sie direkt auf den dortigen Holzgarnituren abstellten. Durch die starke Hitzeentwicklung begannen die Tische zu kokeln. Als Zeugen die Gruppe ansprachen, flüchteten die Jugendlichen mit ihren Fahrrädern bzw. E-Scootern. Die Feuerwehr musste anrücken, um die qualmenden Holztische zu löschen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Besonders auffällig war ein neonfarbenes Mountainbike, mit dem einer der Beteiligten davonfuhr. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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