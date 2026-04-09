Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

B272 / Weingarten (Pfalz) (ots)

Am 09.04.2026 kam es gegen 06:35 Uhr auf der B 272 in Höhe Weingarten zu einer Straßenverkehrsgefährdung, nach welcher sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Germersheim befuhr die B 272 in Fahrtrichtung Landau, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und ihm auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Geschädigte nach rechts in den angrenzenden Grünstreifen aus. Dennoch kam es zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge.

Der 34-Jährige kam anschließend zum Stillstand. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Germersheim fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben. Weitere Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Germersheim zu melden.

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