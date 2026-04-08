Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unter Cannabiseinfluss am Steuer

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Edenkoben (ots)

Am gestrigen Nachmittag kontrollierte die Polizei einen 38-jährigen Autofahrer in der Klosterstraße. Da der Mann sichtlich nervös war, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Das Ergebnis bestätigte den Verdacht: Der Fahrer gab schließlich zu, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Zur Entnahme einer Blutprobe musste er mit auf die Dienststelle kommen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

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