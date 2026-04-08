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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unter Cannabiseinfluss am Steuer

POL-PDLD: Edenkoben - Unter Cannabiseinfluss am Steuer
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Edenkoben (ots)

Am gestrigen Nachmittag kontrollierte die Polizei einen 38-jährigen Autofahrer in der Klosterstraße. Da der Mann sichtlich nervös war, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Das Ergebnis bestätigte den Verdacht: Der Fahrer gab schließlich zu, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Zur Entnahme einer Blutprobe musste er mit auf die Dienststelle kommen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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