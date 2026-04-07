POL-PDLD: Hainfeld - Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab
Hainfeld (ots)
Gestern Abend (06.04.2026) kam ein 20-jähriger Motorradfahrer gegen 22 Uhr bei Hainfeld von der Fahrbahn ab und stürzte - vermutlich infolge eines Fahrfehlers. Hierbei erlitt er Verletzungen am Rücken sowie an den Beinen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von über 2.000 Euro.
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