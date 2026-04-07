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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

POL-PDLD: Hainfeld - Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab
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Hainfeld (ots)

Gestern Abend (06.04.2026) kam ein 20-jähriger Motorradfahrer gegen 22 Uhr bei Hainfeld von der Fahrbahn ab und stürzte - vermutlich infolge eines Fahrfehlers. Hierbei erlitt er Verletzungen am Rücken sowie an den Beinen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von über 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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