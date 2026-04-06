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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken unterwegs

POL-PDLD: Betrunken unterwegs
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Edenkoben (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:45 Uhr, wurde eine 40-jährige Fahrzeugführerin aus der Südpfalz in der Staatsstraße in Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Gegen die Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Düring, PHK

Polizeiinspektion Edenkoben


Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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