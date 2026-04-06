POL-PDLD: Betrunken unterwegs
Edenkoben (ots)
Am Sonntagabend, gegen 20:45 Uhr, wurde eine 40-jährige Fahrzeugführerin aus der Südpfalz in der Staatsstraße in Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Gegen die Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.
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