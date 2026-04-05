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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach Diebstahl aus einem Eisautomaten

Landau (ots)

In den Nachmittagsstunden des 03.04.2026 meldete ein Zeuge einen beschädigten Eisautomaten in Offenbach an der Queich. Aus dem aufgebrochenen Automaten wurden insgesamt 13 Eisbecher entwendet. Der beim Aufbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ein Vielfaches des Diebesgutes. Weitere Zeugen sollen sich unter der Tel.Nr. 06341/287 0 mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi
Nagel, Uwe

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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