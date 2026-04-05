POL-PDLD: Offenbach Diebstahl aus einem Eisautomaten
Landau (ots)
In den Nachmittagsstunden des 03.04.2026 meldete ein Zeuge einen beschädigten Eisautomaten in Offenbach an der Queich. Aus dem aufgebrochenen Automaten wurden insgesamt 13 Eisbecher entwendet. Der beim Aufbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ein Vielfaches des Diebesgutes. Weitere Zeugen sollen sich unter der Tel.Nr. 06341/287 0 mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung setzen.
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Nagel, Uwe
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