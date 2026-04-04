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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt
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Kirrweiler (ots)

Am Freitag, dem 03.04.2026 gegen 23:10 Uhr wurde ein 35-jähriger Südpfälzer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei war ein vor Ort durchgeführter Schnelltest positiv auf THC. Daher wurde dem Fahrer auf der Dienststelle eine Blutprobe durch einen bestellten Arzt entnommen. Zudem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Telefon: 06323 9550
Waldschmitt, POK
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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