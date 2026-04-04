POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt
Kirrweiler (ots)
Am Freitag, dem 03.04.2026 gegen 23:10 Uhr wurde ein 35-jähriger Südpfälzer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei war ein vor Ort durchgeführter Schnelltest positiv auf THC. Daher wurde dem Fahrer auf der Dienststelle eine Blutprobe durch einen bestellten Arzt entnommen. Zudem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.
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