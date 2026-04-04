POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

Maximiliansau (ots) - Am 04.04.2026, gegen 01:45 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im Inneren eines Reihenhauses in der Nachtweide in Maximiliansau. Durch das frühzeitige Eintreffen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäude erfolgreich verhindert werden. Alle Bewohner blieben unverletzt, wurden jedoch im weiteren Verlauf zur medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Infolge des Brandes entstand ...

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