Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kellertür aufgebrochen

Minfeld (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 03.04.2026, 16:00 Uhr, bis Samstag, den 04.04.2026, 10:00 Uhr, wurde die Kellertür des "Schreberjugendhauses" in der Hauptstraße in Minfeld durch bislang unbekannte Täter gewaltsam aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielten sich die Täter anschließend im Inneren des Objektes auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich telefonisch unter 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden.

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