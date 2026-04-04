Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

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Landau (ots)

Am Freitag, dem 03.04.2026, gegen 21:10 Uhr wurde ein 57-jähriger Pfälzer mit seinem PKW auf der BAB 65 bei der Anschlussstelle Landau Nord einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel den kontrollierenden Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrer auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,59 Promille. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren was bei einem Erstverstoß mit 500,- Euro, 2 Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von einem Monat geahndet wird.

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