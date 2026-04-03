POL-PDLD: Diebstahl hochwertiger Felgen
Annweiler (ots)
In der Nacht zum 03.04.26, wurden in Annweiler, in der Zweibrückerstraße, von einem Grundstück hochwertige Felgen entwendet. Aufgrund der Anzahl, dürften die Felgen mit einem Transporter o.ä. abtransportiert worden sein. Zeugen können sich bei der Polizeiwache in Annweiler melden.
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