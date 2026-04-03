POL-PDLD: Diebstahl hochwertiger Felgen

Germersheim (ots) - Am 02.04.2026, im Zeitraum zwischen 14 und 17 Uhr, kam es im Bereich der Ludwig-Erhard-Straße in Germersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Straßenrand ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Frontstoßstange fest. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher und ...

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