PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt

Landau (ots)

Am Donnerstag, den 02.04.2026, stürzten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau gleich zwei Fahrradfahrer und verletzten sich leicht. Zunächst befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Fahrrad den Feldweg parallel zur L509 in Fahrtrichtung Offenbach. Gegen 21:40 Uhr stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille.

Ca. eine halbe Stunde später, gegen 22:05 Uhr, stürzte ein 33-jähriger Fahrradfahrer, der den Feldweg parallel zur K14 in Fahrtrichtung Landau befuhr. Auch er stürzte ohne Fremdeinwirkung zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 33-Jährigen ergab einen Wert von 1,18 Promille.

Beiden Fahrradfahrern wurde eine Blutprobe entnommen und sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Dominic Scheid
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 03.04.2026 – 11:32

    POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

    Germersheim (ots) - Am 02.04.2026, im Zeitraum zwischen 14 und 17 Uhr, kam es im Bereich der Ludwig-Erhard-Straße in Germersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Straßenrand ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Frontstoßstange fest. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher und ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 11:31

    POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

    Germersheim (ots) - Im Zeitraum vom 31.03.2026, 19 Uhr bis zum 02.04.2026 16 Uhr kam es im Bereich "Im Unkenfunk" in Germersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am Straßenrand ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden am linken Heck fest. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Der Verursacher ist aktuell noch unbekannt, es liegen Hinweise auf ein mögliches ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren