Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt

Landau (ots)

Am Donnerstag, den 02.04.2026, stürzten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau gleich zwei Fahrradfahrer und verletzten sich leicht. Zunächst befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Fahrrad den Feldweg parallel zur L509 in Fahrtrichtung Offenbach. Gegen 21:40 Uhr stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille.

Ca. eine halbe Stunde später, gegen 22:05 Uhr, stürzte ein 33-jähriger Fahrradfahrer, der den Feldweg parallel zur K14 in Fahrtrichtung Landau befuhr. Auch er stürzte ohne Fremdeinwirkung zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 33-Jährigen ergab einen Wert von 1,18 Promille.

Beiden Fahrradfahrern wurde eine Blutprobe entnommen und sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell