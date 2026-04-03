PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Germersheim (ots)

Am 02.04.2026, im Zeitraum zwischen 14 und 17 Uhr, kam es im Bereich der Ludwig-Erhard-Straße in Germersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Straßenrand ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Frontstoßstange fest. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher und seinem Fahrzeug geben können werden gebeten sich bei der PI Germersheim via Mail an pigermersheim@polizei.de oder telefonisch unter 07274 / 9580 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Thomas, PK

Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Telefon 07274 958-0
Fax 06131 4868 8214
E-Mail pigermersheim(at)polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 03.04.2026 – 11:31

    POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

    Germersheim (ots) - Im Zeitraum vom 31.03.2026, 19 Uhr bis zum 02.04.2026 16 Uhr kam es im Bereich "Im Unkenfunk" in Germersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am Straßenrand ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden am linken Heck fest. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Der Verursacher ist aktuell noch unbekannt, es liegen Hinweise auf ein mögliches ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren