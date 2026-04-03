Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Germersheim (ots)

Im Zeitraum vom 31.03.2026, 19 Uhr bis zum 02.04.2026 16 Uhr kam es im Bereich "Im Unkenfunk" in Germersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am Straßenrand ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden am linken Heck fest. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Der Verursacher ist aktuell noch unbekannt, es liegen Hinweise auf ein mögliches Verursacherfahrzeug vor. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher und seinem Fahrzeug geben können werden gebeten sich bei der PI Germersheim via Mail an pigermersheim@polizei.de oder telefonisch unter 07274 / 9580 zu melden.

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