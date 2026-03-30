LPI-J: Briefkasten explodiert
Weimar/Weimarer Land (ots)
Ein 75-jähriger Mann aus Bad Berka meldete der Polizei Sonntagnachmittag, dass eine Gruppe unbekannter Täter seine an der Hauswand befestigte Zeitungsröhre beschädigt haben. Die Täter legten einen Feuerwerkskörper in die Zeitungsröhre. Durch die Explosion wurde diese sowie die dahinter befindliche Hauswand beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
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