LPI-J: Briefkasten explodiert

Weimar/Weimarer Land (ots) - Eine Tankstellenmitarbeiterin meldete der Polizei Weimar Sonntagmorgen einen augenscheinlich angetrunkenen Mann. Dieser hatte in der Tankstelle zunächst einen kleinen Pfefferminzlikör gekauft und bereits auf dem Weg zum Fahrzeug getrunken. Später kaufte er noch zwei Schnäpse und fuhr anschließend mit dem Fahrzeug davon. Die hinzugerufene Polizei konnte den 41-jährigen Mann schließlich an seiner Wohnanschrift antreffen und mit dem ...

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