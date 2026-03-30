Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bedrohung im häuslichen Umfeld

Saale-Holzland (ots)

Sonntagabend kam es in Eisenberg zu einem polizeilichen Einsatz aufgrund einer Bedrohung durch einen polizeibekannten 47- jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen suchte ein Mann seine ehemalige Partnerin sowie deren aktuellen Lebensgefährten an deren Wohnanschrift auf. Im Verlauf der Auseinandersetzung sprach der Mann Drohungen gegenüber dem neuen Partner aus. Die Polizei wurde alarmiert und traf zeitnah vor Ort ein. Neben einer Befragung der Beteiligten wurde dem Täter ein Platzverweis ausgesprochen und mit ihm eine sogenannte Gefährderansprache durchgeführt. Außerdem wies er 0,29 Promille auf und ein Drogentest reagierte ebenfalls positiv. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.

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