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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Politische Schmiererei

Jena (ots)

Ein aufmerksamer 37-Jähriger meldete der Polizei Jena Sonntagabend ein auf der Straße angebrachtes Graffiti. Vor dem Geschäftshaus einer Apotheke in Jena Süd wurde mit schwarzer Farbe ein 13cm mal 13 cm großes Hakenkreuz, auf einem Bordstein, angebracht. Die Stadt Jena wurde umgehend mit der Entfernung der Schmiererei beauftragt. Bis zur Entfernung wurde das Graffiti durch die Beamten bestmöglich unkenntlich gemacht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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