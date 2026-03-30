LPI-J: Kontrolle endet mir Atemalkoholtest
Jena (ots)
Die Beamten der Polizei Jena führten Sonntagabend im Bereich der Camburger Straße eine Verkehrskontrolle mit einem 42-jährigen Fahrzeugführer durch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille, weshalb er die Beamten zur Dienststelle begleiten musste. Dort wurde folglich ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell