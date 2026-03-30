LPI-J: Kontrolle endet mir Atemalkoholtest

Kahla (ots) - Am 27.03.2026 kam es gegen 23:45 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Ortslage Freienorla und Kahla. Das flüchtige Fahrzeug befuhr hier die B88 in Fahrtrichtung Kahla mit einer sehr hohen Geschwindigkeit und konnte schließlich nach einer Nacheile Nahe Lindig gestellt werden. Es ist möglich, dass das flüchtige Fahrzeug durch seine rücksichtslose Fahrweise auf der Strecke andere Verkehrsteilnehmer ...

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