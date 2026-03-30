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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ziegen auf Abwegen

Saale-Holzland (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zugang zu einem Pachtgarten in Stadtroda und bauten dort einen Holzkompost ab. Die entnommenen Bretter wurden anschließend zur Abstützung eines Hanges in einem angrenzenden, tiefer gelegenen Nachbargarten verwendet. Dies nutzten wiederum Ziegen eines Nachbargrundstückes Sonntagmittag für einen Ortswechsel, traten die Böschung hinunter und befanden sich nun auf dem betreffenden Grundstück. Der Halter der Tiere konnte seine Herde am Ende wieder zurück an ihren Heimatort bringen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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