LPI-J: Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro
Saale-Holzland (ots)
Während der Überprüfung von Objekten in Kahla stellten Polizeibeamte Sonntagnachmittag an einem Wahlkreisbüro neue Schmierereien fest. Diese wurden offenbar durch das gegnerische Lager angebracht. Dabei handelte es sich um Aufkleber und Slogans mit pol. motiviertem Inhalt, welche rückstandslos entfernt werden konnten. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.
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