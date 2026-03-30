Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken und uneinsichtig

Weimar/Weimarer Land (ots)

Eine Tankstellenmitarbeiterin meldete der Polizei Weimar Sonntagmorgen einen augenscheinlich angetrunkenen Mann. Dieser hatte in der Tankstelle zunächst einen kleinen Pfefferminzlikör gekauft und bereits auf dem Weg zum Fahrzeug getrunken. Später kaufte er noch zwei Schnäpse und fuhr anschließend mit dem Fahrzeug davon. Die hinzugerufene Polizei konnte den 41-jährigen Mann schließlich an seiner Wohnanschrift antreffen und mit dem Sachverhalt konfrontieren. Der Mann lehnte einen Atemalkoholtest ab, roch jedoch deutlich nach Alkohol. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann aufgrund vorangegangener Straftaten mit Alkohol am Steuer, keinen Führerschein mehr hatte. Wahrscheinlich um sich gegen die polizeiliche Maßnahme zu wehren, leistete der Mann Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. In der Folge wurde der Mann in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gefahren. An seinem PKW wurden Spuren gesichert und auch die Videoaufzeichnungen der Tankstelle wurden gespeichert. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell