Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Dachstuhlbrand in Waghäusel-Kirrlach: Wohngebäude unbewohnbar - Großeinsatz der Feuerwehr

Waghäusel (ots)

Ein Dachstuhlbrand im Stadtteil Kirrlach hat an einem Wohngebäude erheblichen Sachschaden verursacht. Das Feuer brach auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss aus und griff rasch auf den Dachstuhl über. Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Waghäusel wurde am Freitagabend kurz nach 20 Uhr alarmiert. Bereits auf der Anfahrt waren die Flammen sichtbar. "Die Flammen über dem Gebäude haben wir schon bei der Anfahrt gesehen", berichtete die Besatzung des ersten Löschfahrzeugs. Die Feuerwehr brachte alle Bewohner des betroffenen Hauses sowie der angrenzenden Gebäude in Sicherheit. "Unsere Trupps haben unter Atemschutz die Brandbekämpfung im Gebäude durchgeführt", erklärte Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant Dieter Niemann. Über die Drehleiter wurde das Feuer zusätzlich von außen bekämpft. Weitere Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf die direkt angebauten Nachbargebäude. Insgesamt waren unter der Leitung von Kommandant Niemann 80 Feuerwehrangehörige im Einsatz. Unterstützung kam aus Oberhausen-Rheinhausen mit zwei weiteren Löschfahrzeugen sowie der Führungsgruppe. Auch der Rettungsdienst war mit 14 Haupt- und Ehrenamtlichen vor Ort, darunter zwei Rettungswagen und der Ortsverein des DRK Waghäusel. "Einen Feuerwehrmann haben wir nach Kreislaufbeschwerden untersucht, er blieb jedoch unverletzt", erklärte Marcel Will, organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes. Die Einsatzkräfte wurden zudem mit Getränken versorgt. Oberbürgermeister Thomas Deuschle und Kreisbrandmeister Jürgen Bordt verschafften sich vor Ort ein Bild vom Einsatzgeschehen und dem Schadensausmaß. Die Polizei war mit sechs Streifenwagen und zwölf Beamtinnen und Beamten im Einsatz. Sie sperrte den Bereich weiträumig ab und informierte Anwohner per Lautsprecherdurchsagen darüber, Fenster geschlossen zu halten. Hinweise zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

