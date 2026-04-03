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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung - Zeugen gesucht

Oberotterbach (ots)

Am 03.04.2026 um 14:25 Uhr befuhr eine 46-Jährige mit ihrem schwarzen PKW Mercedes Benz die B38 in Oberotterbach in Fahrtrichtung Bad Bergzabern. Hinter ihr fuhr ein silberner PKW und hinter diesem ein weißer VW. Ortsausgang Oberotterbach hupte der VW-Fahrer mehrfach. Auf der Geraden kurz vor der Einmündung Dörrenbach überholte der VW beide Fahrzeuge, trotz entgegenkommenden Verkehrs und scherte so knapp wieder ein, dass die 46-Jährige sehr stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Burkhart, PHK´in
Telefon: 06343-9334-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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