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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnhausbrand

Maximiliansau (ots)

Am 04.04.2026, gegen 01:45 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im Inneren eines Reihenhauses in der Nachtweide in Maximiliansau. Durch das frühzeitige Eintreffen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäude erfolgreich verhindert werden. Alle Bewohner blieben unverletzt, wurden jedoch im weiteren Verlauf zur medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Infolge des Brandes entstand im Inneren des Reihenhauses Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
PK Patschke
Telefon: 07271 9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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