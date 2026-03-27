Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Omnibus und E-Scooter
Sande (ots)
Am 26.03.2026, gegen 14:39 Uhr, kam es am Kreisverkehr Oldenburger Damm/Hauptstraße in Sande zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Omnibus und einem E-Scooter.
Der 81-jährige Fahrer des Busses fuhr in südliche Richtung aus dem Kreisverkehr aus. Dabei übersah er den 39-jährigen Fahrer eines E-Scooters, welcher die Fahrbahn querte.
Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 39-Jährige seitlich in den Frontbereich des Busses prallte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.
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