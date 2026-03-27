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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Omnibus und E-Scooter

Sande (ots)

Am 26.03.2026, gegen 14:39 Uhr, kam es am Kreisverkehr Oldenburger Damm/Hauptstraße in Sande zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Omnibus und einem E-Scooter.

Der 81-jährige Fahrer des Busses fuhr in südliche Richtung aus dem Kreisverkehr aus. Dabei übersah er den 39-jährigen Fahrer eines E-Scooters, welcher die Fahrbahn querte.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 39-Jährige seitlich in den Frontbereich des Busses prallte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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