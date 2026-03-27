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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vermisster 68-Jähriger tot aufgefunden

Wilhelmshaven (ots)

Ein seit dem 23.11.2025 vermisster 68-jähriger Bewohner eines Altenwohnheims ist am 20.03.2026 von zwei Fußgängern in einem Waldgebiet in Wilhelmshaven tot aufgefunden worden. Bekanntermaßen waren unmittelbar nach seinem Verschwinden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet worden und zahlreiche Einsatzmittel, wie Polizeihubschrauber, Rettungshunde, Drohnen, Sonarboot bei der tagelangen Personensuche beteiligt. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Vermisste zunächst nicht aufgefunden werden. Eine zwischenzeitlich durchgeführte Obduktion führte zur zweifelsfreien Identifizierung des Leichnams. Zudem wurde festgestellt, dass ein Fremdverschulden definitiv ausgeschlossen werden kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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