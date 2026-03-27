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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Toter Hund aus Kanal geborgen - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.03.2026, gegen 19:45 Uhr, wurde im Bereich der Rüderstraße in Wilhelmshaven ein toter Hund aus dem Ems-Jade-Kanal geborgen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen mittelgroßen Hund, vermutlich ein Mischling (evtl. Typ Hütehund). Das Tier wies grau-schwarzes, möglicherweise auch teils braunes, mittellanges bis langes Fell auf. Der Hund trug ein schwarzes Geschirr. Besonders auffällig ist, dass die Schnauze des Tieres zugebunden war. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Hund ertränkt wurde. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Tier bereits im Bereich Ebkeriege oder Mariensiel ins Wasser gelangte. Ebenso ist denkbar, dass der Hund noch eine Strecke im Wasser trieb. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und bittet um Hinweise zur Herkunft des Hundes sowie zu möglichen Haltern oder tatverdächtigen Personen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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