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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Fahrradfahrer entfernt sich vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 19.03.2026, kam es gegen 14:49 Uhr in der Straße Feldmark, in Höhe der Hausnummer 72a, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte das Kind die Straße, als es von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer gestreift wurde. Infolge des Zusammenstoßes stürzte das Kind zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der bislang unbekannte Fahrradfahrer hielt zunächst kurz an und äußerte sich verbal gegenüber dem Kind, setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet sowohl den beteiligten Fahrradfahrer als auch Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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