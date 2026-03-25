Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_St. Jürgen

Gelungene Präventionsveranstaltung "Sicher@ Smart - Gemeinsam für mehr Medienkompetenz"

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Lübeck (ots)

Am 16. März hatten das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Lübeck und der Offene Kanal Schleswig-Holstein zu der kostenlosen Präventionsveranstaltung "Sicher@ Smart - Gemeinsam für mehr Medienkompetenz" in die Aula der Grund- und Gemeinschaftsschule St. Jürgen eingeladen. Die Resonanz: Über 150 interessierte Eltern, Großeltern, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer nahmen an der gut besuchten Veranstaltung teil.

Eine gute Medienerziehung Kinder und Jugendlicher wird für Eltern stetig herausfordernder, digitale und soziale Medien gewinnen immer mehr an Bedeutung. Einige Kinder und Jugendliche können sich ein Leben ohne Smartphone, Tablet oder PC nicht mehr vorstellen.

Wie kann ich mein Kind im Rahmen der Erziehung bei der Nutzung von digitalen Medien und sozialen Netzwerken unterstützen? Wo verbergen sich Gefahren in Kommunikationsnetzwerken und Onlinespieleportalen und wie behalte ich als Elternteil dabei den Überblick über den Medienkonsum meiner Kinder?

Umfangreiche Antworten und Lösungsmöglichkeiten präsentierten am 16.03.2026 Denis Zwick vom Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Lübeck und Medienpädagoge Michael Steffen vom Offenen Kanal Schleswig-Holstein in knapp 120 Minuten 150 Gästen in der Aula der GGS St. Jürgen.

Wer die Veranstaltung verpasst hat oder sich weiter über die Thematik Medienkompetenz informieren möchte, erhält über https://www.oksh.de/mitmachen/medienkompetenz/ kostenlose Informationen und Angebote für Kinder, Schülerinnen und Schüler.

Polizeihauptkommissar Denis Zwick und 2 weitere Beamte des Sachgebietes Prävention der Polizeidirektion Lübeck unterrichten Kinder und Jugendliche über die Themen Cybermobbing, Cybergrooming, Recht am eigenen Bild und das Verhalten in sozialen Netzwerken bereits ab der vierten Klasse in den Schulen in Lübeck und Ostholstein. Gebucht werden können Sie unter der Telefonnummer 0451-131 1414.

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