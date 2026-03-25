POL-HL: PD Lübeck / 11 Jahre und 135 Vorträge: PD Lübeck verabschiedet langjährigen Sicherheitsberater für Senioren Gernot Schneider

Polizeidirektion Lübeck

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11 Jahre und 135 Vorträge: PD Lübeck verabschiedet langjährigen Sicherheitsberater für Senioren Gernot Schneider

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Lübeck (ots)

Knapp 11 Jahre setzte sich Gernot Schneider ehrenamtlich als Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren in Lübeck und Ostholstein ein. Nach so vielen Jahren und ganzen 135 Vorträgen ließen es sich Leiterin Silke Ziemann und ihre Kolleginnen und Kollegen des Sachgebietes Prävention der PD Lübeck nicht nehmen, den ehrenamtlich engagierten ehemaligen Polizisten aus NRW gebührend zu verabschieden. Neben zahlreichen Glückwünschen überraschte ihn Polizeihauptkommissarin Heike Schmidt nach seinem letzten Vortrag mit einem Blumenstrauß. Im Kreise der weiter aktiven sieben SfS-ler in Lübeck und Ostholstein gab es ein gemeinsames Abschiedsfrühstück.

Gernot Schneiders besondere Qualifikation: Eine langjährige Tätigkeit als Polizeibeamter in NRW, aus der er umfangreiche Erfahrung, Fachwissen und ein geschultes Auge für sicherheitsrelevante Situationen mitbrachte.

Als Sicherheitsberater verfolgte er ein klares Ziel: Ältere Menschen dabei zu unterstützen, sich im Alltag sicher zu fühlen und Gefahren frühzeitig zu erkennen. Ob Trickbetrug an der Haustür, falsche Polizeibeamte, Taschendiebstahl,Schockanrufe, Enkeltrick oder Risiken im Internet - viele Delikte richten sich gezielt gegen Seniorinnen und Senioren.

Durch Aufklärung, persönliche Gespräche und praxisnahe Tipps half Gernot Schneider Unsicherheiten abzubauen und das Selbstvertrauen zu stärken. Seine ehrenamtliche Arbeit für die Polizei hat ihn über Jahre hinweg mit realen Fällen,aktuellen Betrugsmaschen und bewährten Präventionsstrategien vertraut gemacht. Dieses Wissen gab er viele Jahre verständlich, geduldig und auf Augenhöhe weiter.

Besonders wichtig war ihm dabei, keine Angst zu schüren, sondern realistisch zu informieren und konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. In Vorträgen, Informationsveranstaltungen und Einzelgesprächen nahm sich Gernot Schneider Zeit für die Fragen und Sorgen der Seniorinnen und Senioren.

Dabei ging es nicht nur um Kriminalprävention, sondern auch um Themen wie sichere Nutzung von Smartphone und Internet, richtiges Verhalten in Notsituationen oder die Bedeutung von Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum. Sein Engagement ist ein Beispiel dafür, wie wertvoll ehrenamtliche Arbeit für die Gesellschaft ist.

Mit Kompetenz, Lebenserfahrung und persönlichem Einsatz leistete er einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und Lebensqualität älterer Menschen - und zeigt, dass Prävention vor allem durch Vertrauen, Wissen und menschliche Nähe wirkt. Gernot Schneider bezeichnete sich selbst als "Polizist mit Leib und Seele" und so wurde er auch wahrgenommen.

Mit dem Ausscheiden aus der ehrenamtlichen Tätigkeit hinterlässt Gernot Schneider eine Lücke, die menschlich, persönlich und fachlich schwer zu schließen sein wird.

Neben Christof Burkert vom Sachgebiet Prävention sind unsere sechs Sicherheitsberater für Senioren für Lübeck und Ostholstein Michael Ohle, Helmut Vogt, Thomas Käsdorf, Peter Büttner, Torsten Koop , Stefan Rath und Christoph weiter kostenlos buchbar über das Sachgebiet Prävention unter 0451-131-1400 oder 0451- 131 1415.

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