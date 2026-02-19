PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Vermisste 21-Jährige aus Gütersloh - Hinweis führt nach Duisburg

Gütersloh/Duisburg (ots)

Seit Montag (16. Februar, 19.45 Uhr) wird eine 21-jährige Frau aus Gütersloh vermisst. Möglicherweise befindet sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Sie hat örtliche Bezüge in die Kreise Herford, Minden und Gütersloh. Zudem gibt es konkrete Hinweise auf eine Anlaufanschrift in Duisburg. Der Beschreibung nach hat sie dunkelblonde Haare, ist 174 cm groß und schlank.

Ein Foto der Vermissten ist über das Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden: https://polizei.nrw/fahndung/195428

Hinweise und Angaben zu dem Aufenthaltsort der Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle unter der Notrufnummer 110 und die Polizei Gütersloh unter der Nummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

