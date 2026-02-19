Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Armbanduhr von Handgelenk gerissen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwochvormittag (18. Februar) einen Senior ausgeraubt. Gegen 10:55 Uhr griff das Duo den Mann auf dem Weg zu seiner Garage an der Kalkumer Straße an, brachte ihn zu Boden und hielt ihn dort fest. Nach dem Übergriff flüchteten die Täter in Richtung Rhein. Der Senior stellte kurz darauf fest, dass seine Armbanduhr fehlte. Der Duisburger begab sich noch am selben Tag leicht verletzt zur Polizeiwache Buchholz, um dort Anzeige zu erstatten.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Raub beobachtet haben und Angaben zu den Männern machen können. Eine Nachbarin berichtete, dass einer der Männer einen hellen Kapuzenpullover trug und sein Komplize dunkel gekleidet war. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell