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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck Polizei warnt - Schockanrufe mit neuer Begehungsweise

Lübeck (ots)

Am Freitag und Samstag (20.03-21.03.2026) meldete sich jeweils ein bislang unbekannter Tatverdächtiger bei verschiedenen Personen im Lübecker Stadtgebiet. Er hätte sich als Gerichtsvollzieher ausgegeben und eine sofortige Zahlung per Geldtransfer gefordert. Die Angerufenen verhielten sich umsichtig, es kam zu keinem Vermögensschaden. Die Kriminalpolizei in Lübeck ermittelt wegen des Verdachts des Betruges.

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger meldete sich am Freitag und Samstag tagsüber bei fünf verschiedenen Personen im Lübecker Stadtgebiet. Der Mann gab sich als Gerichtsvollzieher aus und kündigte die sofortige Sperrung des Kontos an, sollte die oder der Angerufene nicht umgehend einen niedrigen vierstelligen Betrag per Bargeldtransfer überweisen. Die Zahlung sollte in ausgewählten Kiosken oder Geschäften erfolgen.

In keinem der Fälle kam es tatsächlich zu einer Zahlung. Die Angerufenen fragten beim Anrufer nach, ob es dazu eine schriftliche Mitteilung gegeben hätte, woraufhin das Gespräch beendet wurde. In anderen Fällen wurden die Angerufenen skeptisch als eine Zahlung per Bargeldtransfer ins Ausland gefordert wurde.

In allen Fällen wurde eine Rufnummer übermittelt, die einen Anruf seitens einer Behörde erklärlich machte.

Das Kommissariat 14 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen.

   Die Polizei warnt:
   - Behörden fordern niemals telefonisch einen Geldbetrag ein, weil 
     beispielsweise eine Kaution gezahlt oder eine Rechnung beglichen
     werden soll.
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Beenden Sie
     das Gespräch.
   - Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen 
     preis.
   - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der 
     die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Rufnummer der 
     Behörde selbst heraus.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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