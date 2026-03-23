Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Reizgas an Schule - Rettungskräfte und Polizei im Einsatz

Lübeck (ots)

Aktuell kommt es an einer Schule in der Straße Am Behnckenhof in Lübeck St. Lorenz zu einem Einsatz der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nachdem im Schulgebäude Reizgas versprüht worden sein soll.

Seit etwa 10.35 Uhr am Montagvormittag (23.03.2026) gibt es einen gemeinsamen Einsatz der Berufsfeuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei.

In dem Schulgebäude soll vermutlich Pfefferspray versprüht worden sein. Das Gebäude wurde evakuiert. Etliche Personen sollen Beschwerden haben und werden versorgt.

Für den Einsatz sind die Zufahrtstraßen zum Behnckenhof gesperrt worden.

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