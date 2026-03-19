Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-BAB 1

Wildunfall mit Schwan

Lübeck (ots)

Heute Mittag (19.03.2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Schwanes auf der Autobahn 1 (BAB1). Der Fahrer blieb unverletzt, dass Tier verendete durch den Zusammenstoß.

Gegen 12:15 Uhr wurden die Polizeibeamten des Autobahn- und Bezirksrevieres in Scharbeutz alarmiert, nachdem es auf der BAB 1 zu einem Verkehrsunfall mit einem Wildtier gekommen war. Den Beamten bot sich ein eher ungewöhnliches Bild an der Unfallstelle.

Ermittlungen zufolge befuhr der 51-jährige Pkw-Fahrer aus Dänemark die Autobahn in Richtung Hamburg. Unvermittelt kam es zwischen den Abfahrten Bad Schwartau und Lübeck-Zentrum zu einem Zusammenstoß mit einem Schwan, der versuchte die Fahrbahn zu überfliegen.

Der Fahrer konnte seinen Pkw noch auf den Standstreifen lenken und blieb selbst unverletzt. Der Schwan überlebte den Verkehrsunfall nicht.

An dem grauen VW entstand erheblicher Sachschaden und er musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

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