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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Innenstadt Brand in einem Altstadthaus

Lübeck (ots)

Dienstag (17.03.2026) brannte es in einem Einfamilienhaus in der Dankwartsgrube in der Lübecker Altstadt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die beiden Bewohner kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei ca. 15.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein.

Die Bewohner eines Altbaus in der Dankwartsgrube mussten Dienstag gegen 02.10 Uhr ihr Haus verlassen, nachdem sich dort dichter Rauch ausgebreitet hatte. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte als Brandort das Wohnzimmer im Obergeschoss ausmachen und den Brand löschen.

Die 63-jährige Frau und der 66-jährige Ehemann kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Hund des Paares wurde zur weiteren Versorgung mit dem Tiertaxi in das Tierheim gebracht.

Die Kriminalpolizei der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt den Brand verursacht haben. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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