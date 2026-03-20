Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Heiligenhafen/Ostholstein Raub in Discounter - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Montagabend (16.03.2026) hätte ein unbekannter Tatverdächtiger unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld von der Kassiererin eines Discounters in der Straße Am Kalkofen in Heiligenhafen gefordert. Der Mann wäre mit einer niedrigen vierstelligen Summe in unbekannte Richtung entkommen. Die Polizei ermittelt wegen des Tatverdachts des schweren Raubes und sucht nach Zeugen.

Ein unbekannter Tatverdächtiger soll gegen 19.10 Uhr auf die 43-jährige Kassiererin in einem Discounter in der Straße Am Kalkofen in Heiligenhafen zugekommen sein und sie mit einer Schusswaffe bedroht haben. Der dunkel gekleidete Mann hätte sich von der Frau Geldscheine im niedrigen vierstelligen Bereich in einen mitgebrachten Beutel geben lassen. Daraufhin hätte er den Markt in unbekannte Richtung verlassen.

Während des Vorfalls befanden sich Kunden im Bereich der Kasse und können möglicherweise dazu weitere Angaben machen.

Die Kriminalpolizei Oldenburg ermittelt nun wegen des Verdachts schweren Raubes.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhafen unter 04362/503720 oder in Oldenburg unter 04361/10 550 entgegen.

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