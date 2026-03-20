Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Innenstadt Unbekannte Tatverdächtige belästigen 12-Jährige auf Schulweg

Lübeck (ots)

Donnerstagmorgen (19.03.2026) sollen zwei unbekannte, männliche Tatverdächtige eine 12-Jährige in der Großen Burgstraße festgehalten und unsittlich berührt haben. Die Männer hätten von ihr abgelassen als sich Passanten genähert hätten und wären in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen einer Sexualstraftat und sucht nach Zeugen.

Eine 12-Jährige aus St. Lorenz war gegen 08.15 Uhr auf dem Weg zur Schule in St. Gertrud. In Höhe eines Discounters in der Großen Burgstraße wäre sie von zwei männlichen Personen angesprochen und zum mitkommen aufgefordert worden. Das Mädchen hätte dies abgelehnt und ihren Weg fortgesetzt.

In Höhe des Burgtors hätten die beiden Personen die Schülerin eingeholt. Einer der beiden Tatverdächtigen hätte sie festgehalten, der andere hätte sie an Brüsten und im Intimbereich angefasst. Die Männer hätten erst von ihr abgelassen, als sich Passanten genähert hätten. Die Tatverdächtigen entfernten sich unbekannte Richtung.

Die beiden Tatverdächtigen wurden als jugendlich beschrieben. Beide wären zwischen 170 und 175 cm groß gewesen. Der eher schlanke Tatverdächtige mit blonden Haaren hätte eine blaue, enge Jeans und einen weißen Kapuzenpullover sowie eine Mütze mit Spinnennetz getragen. Der im Vergleich dazu kräftigere Jugendliche wäre mit Jeans und einem blauen Pullover bekleidet gewesen. Er soll außerdem einen Schriftzug als Tätowierung am Hals und kurz rasierte Haare gehabt haben. Beide Personen hätten akzentfrei Deutsch gesprochen.

Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion ermittelt wegen des Verdacht einer Sexualstraftat und sucht nach Zeugen des Vorfalles. Diese werden gebeten, sich unter der 0451/1310 zu melden.

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