Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Bad Schwartau/Ostholstein Parkendes Fahrzeug angefahren - Polizei sucht nach Hinweisen

Lübeck (ots)

Eine Ostholsteinerin meldete der Polizei, dass sie am Abend des 19.03.2026 wahrscheinlich ein parkendes Fahrzeug im Kammannsweg in Bad Schwartau beschädigt hätte. An ihrem Volvo hätte sie entsprechende Schäden festgestellt. Die Polizei sucht nach dem Halter des beschädigten Fahrzeuges.

Eine 77-jährige Ostholsteinerin wäre nach eigener Auskunft gegen 18.45 Uhr am vergangenen Donnerstag mit ihrem Volvo den Kammannsweg in Richtung Lindenstraße in Bad Schwartau entlang gefahren. Kurz vor der Einmündung hätte sie ein Geräusch bemerkt und daraufhin angehalten. Die Frau hätte an ihrem Fahrzeug keine Beschädigung sehen können und ihre Fahrt fortgesetzt.

Zu Hause angekommen hätte die Fahrerin des Volvos einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite festgestellt. Die Ostholsteinerin nahm an, dass zuvor ein anderes Fahrzeug touchiert haben könnte. Sie informierte daraufhin die Polizei in Bad Schwartau.

Die Polizei sucht nun nach einem Fahrzeug aus dem Kammannsweg, das dort am Fahrbahnrand gestanden haben soll. Möglicherweise handelt es sich um einen hellen Pkw oder kleiner Lieferwagen.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Schwartau unter der 0451/220750 entgegen.

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