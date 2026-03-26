Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 25.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 13:27 Uhr und 13:44 Uhr in der Rheinstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in einer Parklücke einen ordnungsgemäß abgestellten VW Polo und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Halterin des beschädigten Fahrzeugs stellte den Schaden später fest. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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