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POL-WHV: Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde mit Auszeichnung "Bewährter Kraftfahrer!"

POL-WHV: Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde mit Auszeichnung "Bewährter Kraftfahrer!"
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Varel/Friesische Wehde (ots)

Am 18.03.2026 fand auf dem Polizeikommissariat Varel eine ordentliche Mitgliedersitzung der Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde statt. In der Sitzung wurde der neue Video-Clip "Der 7. Sinn" mit dem Thema Pedelec vorgezeigt. Anschließend erfolgte die Vorstellung des neuen Nadelmarkierungsgerät SIC Marking, welches zukünftig für die Fahrradcodier-Aktionen eingesetzt werden soll. Nach der Entlastung des Vorstandes und der Wahl eines neuen Rechnungsprüfers wurde noch ein langjähriges Mitglied als "Bewährter Kraftfahrer!" ausgezeichnet. Wilfried Schulze hat sich über 60 Jahre als Kraftfahrer bewährt und erhielt von dem 1. Vorsitzenden Rainer Schönborn eine Urkunde.

Rückfragen bitte an:

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Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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