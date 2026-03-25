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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Bockhorn (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hebelten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten von der Wand eines an der Steinhauser Straße befindlichen Gebäudes ab und entwendeten diesen. Im Verlauf des Mittwochvormittags konnte dieser in einem Waldstück im Vareler Randbereich durch aufmerksame Zeugen aufgefunden werden. Aufgrund der Schwere und des Volumens eines solchen Gerätes ist davon auszugehen, dass mehr als ein Täter erforderlich war, um das Gerät von der Wand zu stemmen und dass weiterhin ein Transporter oder ähnlich großes Fahrzeug zum Abtransport genutzt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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