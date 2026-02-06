Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwerverletzt

Großenlüder (ots)

Am Freitag (06.02.), gegen 9.40 Uhr, kam es auf der L 3141 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus der Gemeinde Großenlüder die L 3141 von Kleinlüder kommend in Richtung Uffhausen. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem ihm entgegenkommenden 30-jährigen Radfahrer aus Bad Salzschlirf, der daraufhin stürzte. Der Radfahrer verletzte sich dabei schwer und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter hinzugezogen. Die L 3141 war für die Zeit der Maßnahmen bis circa 12.40 Uhr vollgesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt.

(Marc Leipold)

