Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter gestohlen - Einbruch in Tankstelle

Hersfeld-Rotenburg (ots)

E-Scooter gestohlen

Rotenburg a. d. Fulda. In der Straße "Im Zwickel" im Bereich des Bahnhofs stahlen Unbekannte zwischen dem 29. Januar und dem 04. Februar einen mit einem Schloss gesicherten E-Scooter des Herstellers Xiaomi im Wert von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Tankstelle

Ronshausen. In der Eisenacher Straße brachen Unbekannte am Donnerstag (05.02.) gegen 23.40 Uhr, in eine Tankstelle ein. Die Täter brachen dazu eine Hintertür auf und begaben sich anschließend in den Verkaufsraum. Dort stahlen sie mehrere Tabakprodukte und verließen den Tatort nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem weißen Lupo in Richtung Hönebach. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell