POL-OH: Planenschlitzer - Diebstahl aus Sattelaufliegern

Vogelsbergkreis (ots)

Mücke. Im Zeitraum von Donnerstag (05.02.) bis Freitagmorgen (06.02.) machten sich Unbekannte auf einem Autohof in der Straße "Gottesrain" im Ortsteil Atzenhain - nahe der BAB 5 - an fünf Aufliegern von dort parkenden Sattelzügen zu schaffen. Dabei öffneten sie die Heckportale von drei Aufliegern und zerschnitten von zwei Weiteren die Planen, um sich so Zugriff auf die Ladung zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie diese nach Wertgegenständen und entwendeten aus einem Auflieger eine Badarmatur im Wert von rund 150 Euro.

Alsfeld. Auch auf dem Rasthof "Pfefferhöhe" öffneten Unbekannte in der Zeit von Mittwochabend (04.02.) bis Donnerstagmorgen (05.02.) das Heckportal eines Sattelaufliegers. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Angaben zu möglichem Sachschaden können derzeit nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Marc Leipold)

