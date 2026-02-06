Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Zusammenstoß zweier Autos

Fulda. Am Donnerstagnachmittag (05.02.), gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Audi-Fahrer aus Flieden die Zufahrtsstraße zu einem Friedhof in der Leipziger Straße, um nach links in diese einzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit dem VW eines 19-Jährigen aus Ranstadt, der die Leipziger Straße in Richtung Brückenstraße befuhr. Im Verlauf des Unfallgeschehens verletzten sich die 17-jährige Mitfahrerin und der 17-jährige Mitfahrer des 19-jährigen VW-Fahrers leicht und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 20.000 Euro.

(Polizeistation Fulda)

HEF

Unfall beim Ausparken

Heringen. Am Donnerstag (05.02.), um 12.10 Uhr, parkte ein 74-Jähriger aus Heringen sein Fahrzeug am Fahrbahnrand in der Straße "Kernweg". Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen fuhr aus einer daneben befindlichen Parklücke und kollidierte hierbei mit dem abgestellten Pkw des 74-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Donnerstag (05.02), zwischen 7.15 Uhr und 12.40 Uhr, parkte eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Melsungen ihren roten Fiat 500 in der Mündershäuser Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren das Fahrzeug der 22-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wildunfall

Wildeck. Am Donnerstag (05.02.), um 18.15 Uhr, befuhr eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Chemnitz die Landstraße 3251 aus Obersuhl kommend in Richtung Bosserode. Als ein Reh die Straße querte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw, wobei das Reh verendete. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

